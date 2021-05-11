Supermicro представила необычные платы: ATX с двумя Intel Xeon Ice Lake-SP

Компания Supermicro анонсировала две любопытные новинки — материнские платы X12DPL-NT6 и X12DPL-i6 на базе чипсета Intel C621A, предназначенные для построения двухсокетных систем с процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения, известными под кодовым названием Ice Lake-SP.

Обычно платы с возможностью установки двух процессоров имеют формат E-ATX или, скажем, SSB-EEB. Новинки Supermicro соответствуют типоразмеру АТХ — их габариты составляют 310 × 254 мм. В обоих случаях доступны два разъёма LGA-4189 (Socket P+) с возможностью установки чипов с показателем TDP до 185 Вт и двумя линиями UPI (10,4 ГТ/с).

Поддерживается использование до 2 Тбайт оперативной памяти DDR4-3200/2933/2666 в виде восьми модулей. Платы позволяют задействовать до 12 портов SATA 3.0 с возможностью формирования массивов RAID 0/1/5/10. Кроме того, можно установить два твердотельных модуля M.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Модель X12DPL-i6 располагает двумя сетевыми портами 1GbE (Intel i210) и четырьмя слотами PCIe 4.0 x16. Версия X12DPL-NT6 получила два порта 10GbE (Intel X550). Интерфейсный блок, помимо гнёзд для сетевых кабелей, содержит два порта USB 3.2 Gen1 и аналоговый разъём D-Sub для вывода изображения (BMC ASPEED AST2600).

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