Loft Orbital создаст процессор для периферийных вычислений в космосе

Стартап из Сан-Франциско (США) Loft Orbital сообщил о заключении очередного контракта с Космическими силами США на разработку процессора, который позволит выполнять периферийные вычисления на борту военных спутников. Согласно данным ресурса SpaceNews, на этот раз компания получит финансирование на общую сумму $1,5 млн: $750 тыс. от государства и ещё $750 тыс. от частных фондов.

Процессор будет поддерживать выполнение не слишком «тяжёлых» периферийных вычислений: обработка данных датчиков и телеметрии, обеспечение автономности миссии, самозащита спутников. Компания также занимается разработкой ПО на базе машинного обучения для автономного обнаружения, идентификации и смягчения киберугроз на борту космического аппарата.

«Процессор позволит отдельным спутникам действовать как вычислительные узлы в mesh-сети из других спутников, наземных станций и облачных центров обработки данных, но при этом сможет работать изолированно и автономно в условиях, когда коммуникационные каналы перегружены или недоступны», — сообщили в компании. Бортовые вычисления позволяют спутникам обрабатывать данные, которые они собирают, выполнять задачи и принимать автономные решения быстрее, чем если бы информация отправлялась для обработки на сервер на Земле.

Loft Orbital планирует предложить Космическим силам полный пакет «космической инфраструктуры как услуги». Компания будет отправлять полезные нагрузки правительственных заказчиков в космос на борту своих спутников, а правительство будет использовать периферийную вычислительную среду для запуска приложений и анализа данных о погоде или дистанционного зондирования.

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