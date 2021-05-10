Toshiba выпустила жёсткие диски S300 ёмкостью до 6 Тбайт для систем видеонаблюдения

Корпорация Toshiba расширила ассортимент жёстких дисков серии S300, которые предназначены для систем видеонаблюдения. Анонсированы 3,5" модели вместимостью 4 и 6 Тбайт, рассчитанные на работу в круглосуточном режиме 24/7. Для подключения служит интерфейс SATA 3.0. Скорость вращения шпинделя составляет 5400 оборотов в минуту. Накопители оснащены рядом дополнительных технологий для использования их в системах DVR/NVR.

Если накопитель эксплуатируется при высокой температуре, меняется скорость подвода головки, что позволяет снизить энергопотребление, в то же время автоматически сокращая шум и вибрацию. Предусмотрены датчики угловых колебаний, обнаруживающие малейшие сотрясения. Благодаря этим сенсорам устраняется вероятность распространения вибрации в системах с несколькими отсеками.

Размер буфера составляет 256 Мбайт. Технология Toshiba Dynamic Cache оптимизирует выделение кеша для цикла чтения и записи за счёт управления буфером и специального алгоритма работы. Заявлена поддержка до 64 камер высокого разрешения. Устройства имеют габариты 147 × 101,85 × 26,1 мм. На жёсткие диски предоставляется трёхлетняя гарантия.

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