Одноплатный компьютер DFI CS551 снабжён подогревателем для работы в экстремальных условиях

Компания DFI представила любопытную новинку — устройство CS551: это, как утверждается, первый в мире 3,5-дюймовый одноплатный компьютер с функцией автоматического подогрева. Такое решение позволяет изделию работать в экстремальных условиях.

Новинка, выполненная в виде платы с размерами 146 × 102 мм, наделена встроенным подогревателем, обеспечивающим стабильное функционирование или холодный старт системы при температурах до минус 30 градусов Цельсия.

Может быть установлен процессор Intel Core восьмого или девятого поколения — вплоть до чипа Core i7-9700TE с восемью ядрами. В зависимости от модификации применяется активное или пассивное охлаждение.

Компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 в виде одного модуля SO-DIMM. Есть полноразмерный слот Mini PCIe, разъём для SIM-карты (опционально доступен модем 3G/4G) и коннектор М.2 для твердотельного модуля формата 2280.

Новинка располагает звуковым кодеком Realtek ALC262, двухпортовым сетевым контроллером 1GbE, четырьмя портами USB 3.1 и двумя интерфейсами DP. Говорится о совместимости с программными платформами Windows 10 IoT Enterprise и Linux.

Компьютер подходит для применения в сферах видеонаблюдения, Интернета вещей, промышленной автоматизации, визуальной аналитики и пр.

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