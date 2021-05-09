Lightmatter привлекла $80 млн. для вывода на рынок фотонного ИИ-процессора

Новый раунд инвестиций в рамках стадии B принёс компании Lightmatter $80 млн. В результате общая сумма привлечённых средств составила $113 млн. В число ведущих инвесторов вошли компании Viking Global Investors при участии GV (ранее Google Ventures), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lockheed Martin, Matrix Partners, SIP Global Partners, Spark Capital.

«Эти инвестиции стали весомым аргументом в пользу нашего подхода к повышению производительности ИИ», - сказал генеральный директор Lightmatter Ник Харрис (Nick Harris). «Средства будут использованы для ускорения производства и вывода на рынок наших продуктов первого поколения, а также для развития отделов продаж и операций».

Lightmatter также объявила о том, что в совет директоров компании войдёт Оливия Ноттебом (Olivia Nottebohm), бывший операционный директор Dropbox. Ноттебом руководила в Dropbox продажами, развитием бизнеса, маркетингом партнерских отношений, работой с клиентами, поддержкой, персоналом и коммуникациями. По словам Харриса, назначение человека такого высокого уровня компетенции свидетельствует о потенциале компании и её амбициях в отношении будущего роста и влияния.

Основанная в 2017г. выходцами из MIT, Lightmatter разрабатывает ИИ-ускорители и другие компоненты на базе фотоники. И компания достигла некоторых успехов в этой области: было создано вычислительное устройство Mars, основанное на оптическом процессоре; анонсирован интерконнект Passage для обмена данными между чипами со скоростью 100 Тбит/c и выше. А совсем недавно компания представила ИИ-ускорители Envise и узел Envise Blade на их основе. Узел высотой 4U имеет 16 чипов Envise, объединённых оптической фабрикой. При потреблении на уровне 3 кВт он, по словам компании, в некоторых задачах инференса в 3 раза быстрее и в 7 раз энергоэффективнее DGX A100.

Несмотря на то, что есть и другие компании, занимающиеся фотонными вычислениями и их потенциальным применением для нейронных сетей, Харрис не чувствует, что они наступают Lightmatter на пятки. Лишь немногие из них близки к выпуску своего продукта. Он указал на исследование OpenAI, согласно которому спрос на вычисления, связанные с ИИ, растет гораздо быстрее, чем существующие технологии могут его обеспечить. И Lightmatter готова предоставить эффективную и мощную альтернативу обычным вычислениям на базе GPU. Как надеется Харрис, продукты компании смогут трансформировать всю отрасль.

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