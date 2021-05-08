Flexxon анонсировала X-PHY SSD со встроенными средствами ИИ-защиты

Компания Flexxon анонсировала твердотельные накопители X-PHY AI Cyber Secure SSD, оснащённые средствами интеллектуальной защиты информации. Причём речь идёт как о защите от традиционных атак, так и от физических вторжений, нацеленных на хищение собственно устройства хранения данных.

Для накопителей предусмотрена многоуровневая защита, реализованная на базе прошивки и аппаратной части. Так, в режиме реального времени осуществляется мониторинг безопасности, что позволяет выявлять вирусы, программы-вымогатели и пр. Правда, детали работы этого механизма защиты компания пока не раскрывает.

Аппаратная защита включает ряд сенсоров, в том числе температурные датчики, которые дают возможность определять возможные физические вторжения. В этом случае пользователю направляется сообщение о проблеме, а накопитель полностью блокируется. В дальнейшем владелец сможет восстановить доступ к данным, пройдя аутентификацию. Накопители могут быть также настроены на полное автоматическое удаление информации в критических ситуациях. Это исключит возможность попадания секретных данных в чужие руки.

Устройства выполнены в формате М.2 2280 и U.2, а для подключения служит интерфейс PCIe 3.0 ×4 (NVMe 1.3). В серию вошли модели вместимостью 512 Гбайт ($600) и 1 Тбайт ($800). Поставки планируется организовать к концу нынешнего года. Кроме того, компания готовит мини-ПК GuardForce и сервер Fortress, где в качестве системных накопителей используются X-PHY SSD.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: