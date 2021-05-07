TSMC использует AMD EPYC для производства AMD EPYC

Впрочем, не только EPYC, но и других чипов. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), один из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводниковых микросхем, совместно с AMD сообщила, о внедрении систем на базе процессоров EPYC для поддержания рабочих процессов и решения исследовательских задач.

Отмечается, что TSMC нуждались в мощных IT-сервисах, обеспечивающих бесперебойность совместной работы 50 тыс. сотрудников по всему миру при условии снижения общей стоимости владения. Поскольку для таких задач в TSMC используется гиперконвергентная инфраструктура (HCI), выбор пал на односокетное решение HPE DL325 Gen10 на основе чипов AMD EPYC 7702P (64C/128T, 2/3,35 ГГц, L3 256 Мбайт, TDP 200 Вт). Данная платформа имеет высокую плотность с точки зрения количества ядер, объёма памяти, а также линий PCIe 4.0, необходимых для NVMe SSD и быстрых сетевых адаптеров.

Использование систем на базе AMD EPYC позволило TSMC оптимизировать вычислительную инфраструктуру и сократить финансовые затраты. Экономия средств обеспечивается за счёт сокращения количества физических серверов благодаря их высокой плотности. Кроме того, удалось уменьшить потребление электроэнергии, а также высвободить площади, занимаемые оборудованием, которые можно будет задействовать по мере дальнейшего развития компании. В текущем году TSMC планирует развернуть ещё два центра обработки данных.

При этом TSMC отмечает, что решения AMD не были «выбором по умолчанию», компания тестировала различные платформы на предмет совместимости с ПО и сценариями работы. Теперь же для поддержания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ TSMC рассматривает возможность использования односокетных систем, оборудованных процессором AMD EPYC 7F72 (24C/48T, 3,2/3,7 ГГц, L3 192 Мбайт, TDP 240 Вт). В данном сценарии особенно важна частота и скорость работы подсистемы ввода-вывода.

Наконец, есть ещё одна важная для TSMC область — автоматизация производственных процессов на фабриках, где установлены различные станки и системы, порой с многомиллиардной стоимостью. Каждой из них требуется отдельный сервер для мониторинга и управления, причём в данном случае крайне важна их доступность и стабильность работы. TSMC использует виртуализацию, так как при сбое одной виртуальной машины (ВМ) можно быстро переподключить оборудование к другой ВМ в пределах кластера.

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