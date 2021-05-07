Tomorrow Water предлагает размещать ЦОД на водоочистных станциях

Tomorrow Water, «дочка» корейской компании BKT, разработчика решений для очистки сточных вод, предложила строить центры обработки данных на водоочистных станциях в городах, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

Tomorrow Water разработала решение, позволяющее заменить резервуары очистных сооружений на биологические реакторы, что обеспечит экономию места. Отработанное тепло из центров обработки данных поможет нагреть их, ускорив утилизацию сточных вод и обеспечив охлаждение ЦОД. Tomorrow Water уже подала заявку на регистрацию патента.

Помимо совместного размещения очистных сооружений, биогазовых установок и дата-центров концепция Tomorrow Water предполагает также использование искусственного интеллекта для повышения эффективности процесса по всей производственно-технологической цепочке. Как указано в сообщении Tomorrow Water, решение может найти применение в городах США, которые уже конкурируют за размещение ЦОД, предлагая провайдерам налоговые льготы.

У BKT есть предприятие по очистке сточных вод (WWRF) в Чуннанге (район Сеула, Южная Корея), где вместо отстойников используется система биофильтрации BBF и Proteus от Tomorrow. По словам компании, система использует активные биологические процессы с микробными биопленками, которые удаляют органические загрязнения. Она гораздо компактнее традиционных решений и генерирует больше биогаза из сточных вод, который можно использовать как дополнительный источник возобновляемой энергии для питания всего комплекса, включая ЦОД.

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