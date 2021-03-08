AMD представит 15 марта процессоры EPYC Milan на базе Zen 3

Компания AMD сообщила о том, что процессоры EPYC третьего поколения будут официально представлены ровно через неделю — 15 марта. Презентация пройдёт в цифровом формате, что объясняется продолжающейся пандемией. Речь идёт о чипах с кодовым именем Milan, предназначенных для использования в высокопроизводительных серверах.

В рамках анонса процессоров EPYC третьего поколения заявления сделают исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), генеральный менеджер подразделения встраиваемых систем Форрест Норрод (Forrest Norrod) и др.

По имеющейся информации, процессоры будут построены на архитектуре Zen 3, получат до 64 ядер и будут поддерживать технологию многопоточности, что позволит обрабатывать 2 потока инструкций одновременно. Как и в случае Ryzen 5000, ключевыми изменениями станут унификация L3-кеша в рамках CCX-комплекса (общие 32 Мбайт на 8 ядер) и микроархитектурные улучшения в ядре. Также сохранятся упаковка и сокет SP3, что позволит использовать CPU с уже имеющимся на рынке платформами. Максимальное значение TDP, по данным из открытых источников, составит до 280 Вт.

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