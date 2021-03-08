Microsoft представила новые возможности мультиоблачной платформы Azure Arc

Microsoft представила на ежегодной конференции для разработчиков и ИТ-специалистов Ignite новые возможности мультиоблачной платформы Azure Arc, позволяющей клиентам использовать сервисы Azure в любой инфраструктуре, в любой среде Kubernetes, независимо от того, где размещён контейнерный кластер. Новые возможности расширят спектр сценариев использования Azure Arc.

Одним из преимуществ платформы Azure Arc, является то, что она позволяет предприятиям запускать свои рабочие нагрузки близко к источнику генерации данных, которые в настоящее время нередко используются для моделей машинного обучения, но что, к сожалению, до этого момента не было доступно пользователям Arc.

Microsoft устранила этот недостаток, объявив, что добавила к набору сервисов данных с поддержкой Arc сервис машинного обучения Azure Machine Learning. Azure Machine Learning — это служба корпоративного уровня, которая позволяет специалистам по обработке данных и разработчикам создавать, развёртывать модели машинного обучения и управлять ими. Используя Azure Arc для расширения возможностей машинного обучения (ML) в гибридных и мультиоблачных средах, клиенты смогут обучать модели машинного обучения непосредственно там, где хранятся данные, при этом используя инвестиции в существующую инфраструктуру. Это сокращает перемещение данных и задержку в сети, при этом соблюдая требования безопасности и соответствия нормативным показателям.

Осенью прошлого года Microsoft выпустила предварительную версию Kubernetes с поддержкой Azure Arc, чтобы помочь управлять кластерами Kubernetes в любом месте. Прямо с портала Azure клиенты могут развёртывать общий набор конфигураций Kubernetes в своих кластерах, где бы они ни находились, согласованно и в нужном масштабе. Azure Arc также позволяет разработчикам централизованно кодировать и безопасно развёртывать облачные приложения в любом кластере Kubernetes с помощью GitOps. Теперь, как объявила компания, версия Kubernetes с поддержкой Azure Arc стала общедоступной.

Также было сообщено о появлении поддержки службы Azure Kubernetes в Azure Stack HCI — производительном и экономичном решении Microsoft для запуска Azure на стандартизированном гиперконвергентном оборудовании в центре обработки данных клиента. Клиенты смогут запускать сервисы Azure и облачные приложения на Azure Kubernetes Service (AKS) в Azure Stack HCI. Azure Stack HCI работает с несколькими системами, совместно созданными Microsoft с такими компаниями, как Dell, Lenovo, HPE, Fujitsu и DataON.

Microsoft подчеркнула, что платформа Arc создана для работы с любым дистрибутивом Kubernetes, который соответствует стандарту Cloud Native Computing Foundation (CNCF), и что она работает с RedHat, Canonical, Rancher и сейчас Nutanix протестирует и проверит свои реализации Kubernetes в Azure Arc.