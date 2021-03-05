Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой

Контракт Пентагона с Microsoft на сумму до $10 млрд на строительство облачной инфраструктуры JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud) для хранения и обработки данных вновь оказался под угрозой срыва. Это связано с настойчивыми попытками Amazon доказать неправомерность заключения этого соглашения.

Министерство обороны США заявило о готовности пересмотреть спорный контракт, если федеральный судья откажется отклонить обвинения Amazon.com Inc. о том, что вмешательство бывшего президента Дональда Трампа стоило ей этой сделки. Это означает, что судьба облачного проекта Пентагона сейчас зависит от решения Апелляционного суда США по федеральному округу, которое, как ожидается, вскоре будет объявлено.

Между тем за несколько лет, которые прошли с момента объявления тендера на контракт, начал меняться подход Пентагона к созданию облачной инфраструктуры. За это время военное ведомство покинуло несколько сторонников заключения контракта с одним провайдером, считавших, что использование нескольких облачных провайдеров повысит сложность реализации проекта.

С самого начала такие компании, как Oracle и International Business Machines Corp., которые были исключены из конкурса на раннем этапе, призывали Пентагон выбрать нескольких поставщиков для контракта, который, по их словам, был явно разработан под критерии Amazon.

Контракт JEDI олицетворяет более ранний период к миграции в облако, когда было меньше вариантов и подавляющее большинство сделок приходилось на Amazon. Министерство обороны США недавно сообщило, что у него есть ещё 13 облачных проектов, в которых участвуют Oracle Corp., Amazon, General Dynamics Information Technology и Microsoft. Поэтому нельзя исключать, что в итоге Пентагон откажется от контракта с Microsoft, разбив его на несколько сделок с разными облачными провайдерами.

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