Представлена плата Axiomtek IMB700 для систем на чипах Intel Ice Lake-SP

Компания Axiomtek пополнила ассортимент материнских плат моделью IMB700: новинка предназначена для построения серверов и рабочих станций на процессорах Intel Xeon Scalable в исполнении LGA4189 из состава аппаратной платформы Ice Lake-SP. Массовые поставки этих изделий должны начаться в ближайшее время.

Плата выполнена в формате ATX с применением набора системной логики Intel C621A. Допускается установка чипов с показателем TDP до 270 Вт. Есть шесть слотов для модулей оперативной памяти DDR4-3200: максимально допустимый объём ОЗУ достигает 384 Гбайт.

Доступны два слота PCIe 4.0 x16, один разъём PCIe 3.0 x16 и три слота PCIe 3.0 x8. Накопители могут быть подключены к шести портам SATA 3.0 и разъёму М.2 (интерфейс PCIe x4).

Плата несёт на борту двухпортовый гигабитный сетевой контроллер Intel i210-AT. Габариты составляют 305 × 244 мм.

Интерфейсный блок, помимо гнёзд для сетевых кабелей, содержит четыре порта USB 3.1 Gen1, аналоговый разъём D-Sub для вывода изображения, последовательный порт и гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши.

На сайте Axiomtek говорится, что плата станет доступна в скором времени. Цена пока не раскрывается.

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