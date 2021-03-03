Huawei вложит в российских партнёров около $8,5 млн

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei провёл Партнёрскую конференцию 2021: компания подвела итоги минувшего года, а также поделилась планами на ближайшее будущее. В частности, Huawei намерена активно развивать бизнес на территории Российской Федерации.

Huawei отмечает, что в прошлом году столкнулась с экстраординарными вызовами. Значительное влияние на мировой рынок информационных технологий оказала пандемия. В свою очередь, сама Huawei оказалась под гнётом жёстких американских санкций, от которых сильно пострадал мобильный бизнес.

Тем не менее, подразделение Huawei Enterprise продолжило демонстрировать рост. Так, количество корпоративных заказчиков увеличилось на 23 % (до более чем 1300 компаний), а число заказов в 2020-м поднялось на 13 %. В результате, российский отдел Huawei Enterprise занял первое место по объёмам продаж компании за пределами Китая.

«Мы видим, как пандемия ускорила цифровую трансформацию, особенно в России, где цифровизация является одним из приоритетов и поддерживается на всех уровнях. В ближайшее время мы продолжим фокусироваться на внедрении сетевых, вычислительных, облачных технологий и ИИ (искусственного интеллекта)», — отметил Сяо Хайцзюнь (на первом фото), генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.

Было сказано, что в текущем году Huawei намерена инвестировать в партнёрскую экосистему в России около $8,5 млн. Уже сейчас Huawei имеет в России более 1000 партнёров по продажам, свыше 30 партнёров по разработке совместных решений, более 90 сервисных и операционных партнёров, а количество сертифицированных специалистов превышает 10 000 человек. Новые инвестиции позволят ещё больше расширить партнёрскую сеть.

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