Пентагон променял Cisco на Aruba, которая развернёт 3 тыс. точек доступа Wi-Fi и 150 тыс. Ethernet-портов

Aruba, дочернее предприятие Hewlett Packard Enterprise, объявило о заключении контракта на модернизацию секретных и несекретных сетей Пентагона, штаб-квартиры Министерства обороны США, с целью обеспечения функционирования находящихся в ней десятков тысяч устройств. Суммарная площадь офисов Пентагона, находящегося в Арлингтоне (Вирджиния), составляет 6,5 млн квадратных футов (около 603,8 тыс. м2).

Архитектура Aruba на платформе ESP (Edge Services Platform), которая заменит устаревшую инфраструктуру проводной коммутации Cisco, предоставит Пентагону автоматизированную сетевую инфраструктуру, исключающую ручные процессы, такие как распределение портов и начальная настройка коммутатора.

Модернизация сети повысит операционную эффективность, обеспечит автоматизированный безопасный доступ к устройствам для пользователей и снизит затраты на ИТ-обучение и поддержку. Пентагон заменяет устаревшее оборудование Cisco коммутаторами доступа Aruba на всех уровнях классификации. В итоге будет развёрнуто более 150 000 портов Ethernet и 3000 новых точек доступа Wi-Fi.

Что касается программно-определяемой сети, Пентагон решил запустить платформу Aruba ClearPass Policy Manager, позволяющую создавать политики доступа на основе ролей или устройств вне зависимости от того проводная это сеть, беспроводная инфраструктура (WiFi) или VPN.

«В будущем Пентагон рассмотрит возможность использования ClearPass для унификации контроля доступа для проводного и беспроводного доступа во всех классификациях сетей», — говорится в сообщении Aruba. Вместе с тем, компания не раскрыла ни стоимость контракта, ни сроки его выполнения.

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