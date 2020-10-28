Поставки серверов на мировом рынке пошли на спад

Аналитики Digitimes Research зафиксировали сокращение объёмов закупок серверов в прошлом квартале по сравнению со второй четвертью текущего года. Подобная тенденция, полагают эксперты, сохранится и в нынешнем квартале, что объясняется общим изменением IT-ландшафта в связи с продолжающейся пандемией.

По оценкам, отгрузки серверов в период с июля по сентябрь включительно уменьшились приблизительно на 6 % в квартальном исчислении. По итогам последней четверти 2020-го прогнозируется сокращение поставок на 12 %.

Пик продаж серверов пришёлся на второй квартал. Этому способствовало резкое увеличение нагрузки на облачные платформы и дата-центры в условиях перевода сотрудников на дистанционную работу, а студентов и школьников — на удалённое обучение.

Однако во второй половине 2020-го наметился спад. Многие крупнейшие операторы облачных платформ и дата-центров уже сокращают закупки оборудования. К примеру, Facebook и Google по итогам текущего квартала уменьшат закупки приблизительно на 10 %. И только Amazon, по мнению аналитиков, покажет рост, объясняющийся потребностью в дополнительных серверах для поддержания работы бизнес-сервисов.

Спад на серверном рынке отчасти объясняется тем, что в первом квартале 2021 года корпорация Intel начнёт поставки серверных процессоров следующего поколения для платформы с кодовым именем Whitley. А поэтому многие компании решили повременить с обновлением IT-инфраструктур до выхода новой аппаратной платформы.

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