HOSTKEY объявила о доступности GPU-серверов с GeForce RTX 3090 и RTX 3080

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Компания HOSTKEY сообщила о доступности для аренды в Москве и Нидерландах серверов с новейшими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090.

Согласно внутренним тестам компании, новые конфигурации машин с RTX 3080 и RTX 3090 в задачах, связанных с машинным обучением, быстрее систем с RTX 2080 Ti (GPU прошлого поколения) до 30% и 40% соответственно.

Доступные для заказа конфигурации в Нидерландах:

NVIDIA GeForce RTX 3090 / Intel Xeon E-2288G (8 ядер 3,7 ГГц) / 32 Гбайт RAM / 480 Гбайт SSD — €249/мес.

2 × NVIDIA GeForce RTX 3090 / Intel Xeon E-2288G (8 ядер 3,7 ГГц) / 64 Гбайт RAM / 960 Гбайт SSD — €415/мес.

4 × NVIDIA GeForce RTX 3090 / Intel Xeon E-2288G (8 ядер 3,7 ГГц) / 128 Гбайт RAM / 960 Гбайт SSD — €729/мес.

Срок сдачи — до 10 рабочих дней.

Доступная для заказа конфигурация в Москве:

NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Ryzen 9 3900 (12 ядерр 3,7 ГГц) / 32 Гбайт RAM / 480 Гбайт SSD — €199/мес.

Срок сдачи — 1 рабочий день.

Конфигурации могут быть изменены под потребности заказчика. Если для вашего проекта требуется больший объем оперативной памяти или дискового пространства, свяжитесь с отделом продаж.

Компания предупреждает, что из-за высокого спроса на новые серверы и в связи с дефицитом новых карт на рынке первая поставка новых серверов будет быстро распродана. Не упустите момент одним из первых оценить возможности новых карт!

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