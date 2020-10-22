«Эльбрус 801-К»: сервер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением

Государственная корпорация Ростех сообщает о разработке нового компьютера на российском процессоре «Эльбрус-8С». Система под названием «Эльбрус 801-К» может применяться в качестве необслуживаемого промышленного сервера или рабочей станции. Новинку в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020» продемонстрировал концерн «Автоматика», входящий в Ростех.

Особенностью системы «Эльбрус 801-К» является полное отсутствие подвижных частей, подверженных поломкам из-за износа. Устройство довольствуется пассивной системой охлаждения без вентиляторов.

«Компьютер разработан для использования в труднодоступных для технического обслуживания местах и работы в составе распределённых систем обработки данных на базе транспортных средств в перебазируемом исполнении. Например, в мобильных ЦОД или в качестве бортовой цифровой вычислительной машины», — отмечается в сообщении.

В составе системы задействован один процессор «Эльбрус-8С» с восемью вычислительными ядрами. Возможен вывод информации на шесть дисплеев. Компьютер может монтироваться в стойку. Разъёмы, включая сетевые порты и аудиогнёзда, сосредоточены во фронтальной части.

Предполагается, что новинка найдёт применение в энергетической и транспортной отраслях, а также в силовых ведомствах. Устройство имеет сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности и энергетической отрасли.

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