Veritas APTARE: как не потеряться в бесконечно растущих объемах данных

Как известно, все ИТ-специалисты делятся на два типа: те, кто уже делает резервные копии и те, кто будет их делать. О важности резервного копирования написано много статей и книг, однако до сих пор не для всех это очевидно

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Согласно отчету IDC, подготовленному по заказу Veritas в январе 2020 года, совокупный среднегодовой рост объема данных до 2023 года будет составлять более 28% для централизованных и более 33% для периферийных вычислений. Такими темпами к 2025 году глобальный объем данных составит 175 зеттабайт (10^21 байт).

Взрывной рост объема данных и непродуманное резервное копирование перегружают ИТ-подразделения, а бесконечные требования со стороны регуляторов лишь усугубляют сложность ситуации. Именно для решения подобных проблем в портфеле Veritas существует решение APTARE — открытая масштабируемая платформа для управления данными, которая поддерживает стандарты OpenStack, программно-определяемые СХД, флеш-накопители и гибридную инфраструктуру.

Отдельно стоит отметить, что Veritas APTARE IT Analytics не имеет жесткой привязки к конкретному вендору, что позволяет получить точную и актуальную унифицированную информацию о данных, хранящихся и обрабатывающихся в гетерогенных средах. Благодаря удобному генератору динамических отчетов собственный персонализированный отчет можно создать для любой роли в организации: от технического персонала до ИТ-руководителя. Теперь организациям не нужно использовать множество разрозненных инструментов разных вендоров и тратить много времени на сведение показателей в единый отчет — вся необходимая информация может быть скомпонована в одной системе.

Отсутствие достоверной аналитики заставляет организации перестраховываться и закладывать избыточную емкость в системах хранения данных, что ведет к росту расходов на обслуживание и поддержку, затрудняя внедрение новых технологий, снижая конкурентоспособность организации. Но все ли так плохо в ИТ-сфере? Конечно же нет, есть много компаний, ИТ-подразделения которых стремятся не только закрыть потребности своей организации, но и предложить решения для оптимизации бизнес-процессов.

Например, один из ритейлеров развернул Veritas APTARE Backup Manager во всех своих центрах обработки данных, чтобы получать актуальную информацию о состоянии резервных копий, датах выполнения, сроках и политиках резервного копирования. Казалось бы, это просто автоматизация рутинной операции, однако это позволило получить значительные преимущества для ИТ-отдела:

Получение ежедневных подтверждений о том, что все резервное копирование выполняется успешно;

Высвобождение более 15 часов в неделю (более 700 рабочих часов в год), которые до этого необходимо было затрачивать администраторам на проверку резервного копирования;

Подтверждение для руководства компании, что ИТ-отдел соблюдает SLA;

Повышение доверия к ИТ-отделу у других сотрудников компании.

Политика защиты данных, принятая в организации, предусматривала тройное резервирование данных, а от ИТ-персонала требовали контролировать данный процесс и проверять резервные копии, однако раньше эти проверки выполнялись вручную, что отнимало очень много времени. APTARE Backup Replication Report позволил повысить уверенность сотрудников компании в надежности резервного копирования, а также в качестве работы ИТ-отдела в целом — теперь все заинтересованные подразделения могут самостоятельно убедиться, что их данные надежно защищены и при необходимости будут доступны.

Еще один полезный инструмент — APTARE IT Analytics, который сопоставляет все резервные копии со всеми соответствующими дублями и предоставляет автоматический отчет о состоянии операций резервного копирования, в котором также содержится информация о датах, сроках годности, названиях политик, местоположениях, типах носителей и имён элементов хранилищ для всех копий. При этом все заинтересованные подразделения могут получать результаты данного отчета самостоятельно, без обращения в ИТ-отдел, что не только снижает нагрузку на ИТ-службу, но и повышает доверие к результатам операций резервного копирования данных.

Теперь, когда вопросов про целесообразность внедрения Veritas APTARE уже не осталось, остается только один вопрос — куда обратиться за консультацией и помощью? В OCS Distribution, крупнейшего дистрибьютора ИТ-решений в России.

В OCS по направлению Veritas работает многофункциональная команда, которая осуществляет поддержку и консультирует партнеров по всем возникающим вопросам: от процессуальных до технических. OCS регулярно проводит обучающие мероприятия для партнеров и заказчиков, возможно и индивидуальное обучение в случае необходимости.

Перед внедрением имеет смысл посетить демо-лабораторию OCS, в которой можно изучить и протестировать наиболее востребованные решения Veritas. Демонстрация решений проходит в сопровождении опытных инженеров OCS, которые помогут протестировать решение, подходящее под вашу конкретную задачу, и дадут необходимые консультации.

Кроме информации о Veritas APTARE на сайте компании OCS можно найти информацию и о других продуктах Veritas:

Veritas NETBACKUP APPLIANCES — готовый к использованию программно-аппаратный комплекс, объединяющий в себе систему резервного копирования, хранилище данных и техническую поддержку от одного вендора. Имеет широкие возможности масштабирования, включая увеличение объема хранилища и производительности системы.

Veritas NETBACKUP — ПО для единой защиты виртуальных, физических и облачных платформ с широкой поддержкой приложений и баз данных. Позволяет создавать моментальные снимки и управлять ими.

Veritas BACKUP EXEC — ПО для защиты виртуальных, физических и облачных систем с возможностью восстановления образа системы, дисков и отдельных файлов. Позволяет хранить резервные копии на дисках, лентах и в облаке. Имеет консоль с графическим интерфейсом для централизованного управления.

Для получения подробной информации о других решениях Veritas в области резервного копирования, рекомендуем посетить специальный раздел на сайте компании OCS.

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