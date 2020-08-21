Backblaze опубликовала статистику по отказам жестких дисков. Повышается ли их надежность?

Backblaze специализируется на резервном копировании и каждый квартал публикует статистику отказов жестких дисков, начиная с 2013 года. Во 2 картале 2020 года показатель AFR (годовая частота отказов) оказался самым низким за всю историю: 0,81 процента. По состоянию на конец июня Backblaze использовала 142 630 жестких дисков емкостью от 4 до 16 ТБайт в четырех центрах обработки данных.

Один из 60 дисков Seagate емкостью 16 ТБайт вышел из строя, что дает самый высокий процент отказов, однако это могло быть случайным совпадением или заводским дефектом. Впечатляющие показатели продемонстрировали жесткие диски HGST (Hitachi Global Storage Technologies) емкостью 12 ТБайт: из 13 446 дисков вышли из строя только 22, что соответствует примерно 0,65%.

Диски HGST меньшего объема показали себя еще лучше: из 1000 дисков объемом 8 ТБайт ни один не вышел из строя, а среди дисков 4 ТБайт показатель отказов составил всего 0,3%. Однако, прежде чем броситься покупать диски HGST, обратите внимание, что эту компанию в 2012 году приобрела Western Digital, а в 2018 году бренд HGST был ликвидирован: бизнес, ничего личного.

Впервые за всю историю измерений Backblaze зафиксировал показатели отказа меньше одного процента. Таблица совокупных «дисковых дней» с 2013 года показывает, что диски обычно используются в течение нескольких лет, поэтому повышение частоты отказов — это не просто вопрос использования новых дисков, нужно учитывать показатели за весь срок эксплуатации.

По словам Backblaze, модель Seagate 4 ТБайт имеет «средний возраст» почти пять лет, а гарантийный срок давно истек. Модель диска с самым высоким средним возрастом – Seagate 6 ТБайт, многие из которых старше 5 лет, при этом в текущем квартале не было зафиксировано ни одного сбоя. Какой производитель поставляет самые надежные диски? На этот вопрос у Backblaze нет однозначного ответа: HGST зарекомендовали себя как самые надежные диски, но они больше не выпускаются, а дисков Western Digital и Toshiba не достаточн, чтобы делать подобные выводы.

Если смотреть на цифры, то лидирует HGST, далее идет Toshiba, затем с большим отрывом Seagate (почти в 2 раза больше отказов, чем у Toshiba), а замыкает список Western Digital. Осталось только заметить, что статистика Backblaze не является всеобъемлющей и надежность старых моделей дисков не гарантирует такую же надежность у современных моделей.

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